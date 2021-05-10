«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов» в предпоследнем матче 29-го тура РПЛ

Екатеринбург, 10 мая. Футболисты «Урала» обыграли «Ростов» в домашнем матче чемпионата России по футболу.

Матч 29-го тура РПЛ, в котором «Урал» принимал «Ростов», прошел на «Екатеринбург Арене». На 37-й минуте встречи Рамазан Гаджимурадов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Павел Погребняк увеличил преимущество «Урала», однако гол был отменен из-за офсайда.

Встреча завершилась победой «Урала», который набрал 32 очка и продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 43 баллами в активе располагается на девятой строчке. Стоит отметить, что в заключительном поединке этого тура «Спартак» играет с подмосковными «Химками».

Ранее ЦСКА добился домашней победы над «Краснодаром» в матче чемпионата России, который прошел на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счетом 3:1.