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Нескучная красавица: главные роли Летиции Касты

Общество
Нескучная красавица: главные роли Летиции Касты
Кадр из фильма «Красотки в Париже»  / 

11 мая прекрасной французской супермодели и актрисе Летиции Касте исполняется 43 года.

Красавица начала карьеру фотомодели в ранней юности и стала восходящей звездой модельного мира. Однако останавливаться на этом она не стала, и в 1999 году дебютировала в кино ролью в комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Сегодня на счету яркой француженки больше 30 кинопроектов, и по случаю дня рождения ФАН вспоминает лучшие фильмы с ее участием.

Нескучная красавица: главные роли француженки Летиции Касты
Кадр из фильма «Улица наслаждений»  / 

Улица наслаждений (2001)

В стилизованной под 1940-е годы комедийной драме Каста играет проститутку по имени Марион, мечтающую стать эстрадной звездой. В героиню глубоко и бесповоротно влюблен товарищ и настоящий ангел-хранитель, который бросает все силы на спасение любимой, когда той угрожает опасность. Мелодраматичная история не стала режиссерским откровением для Патриса Леконта, номинанта на премию «Оскар», однако неплохо проиллюстрировала классическую историю бескорыстной, но безответной любви к роковой красавице.

Нескучная красавица: главные роли француженки Летиции Касты
Кадр из фильма «Улица наслаждений»  / 

Рожденные в 68-м (2008)

В чувственной и эмоциональной теледраме актрисе досталась роль юной студентки Катрин, попавшей в любовный треугольник. Особенность в том, что сложная история взаимоотношений и личных трагедий героев разворачивается на фоне Парижского восстания 1968 года, ни много ни мало, изменившего французское общество. История взросления людей, где нашлось место и падению былых идеалов, и обретению традиционных ценностей, показано максимально честно, но изящно и красиво, в том числе благодаря Летиции Касте.

Нескучная красавица: главные роли француженки Летиции Касты
Кадр из фильма «Генсбур. Любовь хулигана»  / 

Генсбур. Любовь хулигана (2010)

Фильм-сказка о жизни легендарного французского поэта и шансонье Сержа Генсбура, известного не только своим несомненным талантом, но и любовью к главным красавицам эпохи. Летиция Каста играет в картине само воплощение женственности в лице кинозвезды Брижит Бардо, роман музыканта с которой в свое время обсуждала общественность. Прекрасная музыка и нужная доля мистики переплетаются в этой увлекательной киноистории, наполненной фирменной французской чувственностью и эстетикой.

Нескучная красавица: главные роли француженки Летиции Касты
Кадр из фильма «Красотки в Париже»  / 

Красотки в Париже (2014)

Легкая и головокружительная комедия о жизни и желаниях современных француженок, изысканных, свободных и непредсказуемых. Кино, сделанное женщинами и для женщин, получилось, как и следует, немного нелогичным, но ярким и эмоциональным. Летиции Касте удалось не затеряться здесь в ансамбле настоящих звезд, ведь компанию в фильме ей составили блистательные Изабель Аджани, Ванесса Паради, Сильви Тестю и другие. А чудесные виды Парижа стали лучшей декорацией к этой воздушной истории, способной скрасить вечер любителя французского кино.

Нескучная красавица: главные роли француженки Летиции Касты
Кадр из фильма «Честный человек»  / 

Честный человек (2018)

В немного театральной, но романтичной драме актриса играет дьявольски притягательную Марианну, в которую много лет влюблен главный герой в исполнении Луи Гарреля. Счастью двоих постоянно что-то мешает, но все перипетии любовной истории кажутся немного странными и по-французски очаровательными. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто: и критики, и зрители доброжелательно приняли эту пусть и не оригинальную, но ироничную и живую человеческую историю.

кино франция летиция каста
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