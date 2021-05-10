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В США состоялась акция «Сад памяти» в честь 76-летия Великой Победы

Армия
В США состоялась акция «Сад памяти» в честь 76-летия Великой Победы
mil.ru  /  Минобороны РФ

Вашингтон, 10 мая. Россияне в Соединенных Штатах приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая предполагает высадку деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

В международной акции приняли участие временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев, российские дипломаты, сотрудники военного атташата, а также учащиеся средней школы при посольстве РФ в США, передает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Как и в прошлом году, участники акции высадили кусты сирени в память о погибших в ВОВ. Отмечается, что именно с сиренью в СССР встречали воинов-победителей.

Ранее стало известно, что жители Республики Марий Эл также присоединились к акции «Сад памяти». К тому же данное мероприятие проведут в Казахстане, ЮАР, Белоруссии и на Кубе, передает издание RT.

сша день победы сад памяти
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