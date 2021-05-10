«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев

Керчь, 10 мая. Блогер Игорь Корсаков показал «супераншлаг» на Крымском мосту, когда россияне из материковой части страны отправились посмотреть на открытие Митридатской лестницы.

Первые четыре минуты ролика демонстрируется плотное движение легкового, грузового и железнодорожного транспорта по переправе через Керченский пролив. Беспрерывный поток машин красноречиво свидетельствует о неугасающем интересе туристов к полуострову.

Корсаков говорит, что лестницу в Керчи должны были открыть к 8 мая, когда намечалось факельное шествие на гору Митридат. Но мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. По словам блогера, многие не поверили, что дело в коронавирусе, а писали в соцсетях, что рабочие якобы не успели сделать все в срок. Корсаков опроверг это мнение и сделал съемки сверху, показав истинное положение дел.

«Народ едет, очень много микроавтобусов подъезжают. Очень много людей из Анапы едут посмотреть на лестницу, из Геленджика, Новороссийска», — рассказывает автор ролика «На Крымском мосту СУПЕРАНШЛАГ. Все рванули в Крым. ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ на гору Митридат НЕ СОСТОИТСЯ».

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Как отмечает крымчанин, он и сам думал, что рабочие не успеют закончить работы, но убедился, что вся плитка уложена, восстановлена стела, сделаны клумбы.

«Мы видим, что Митридатская лестница и комплекс «Обелиск славы» готовы», — говорит он.

В комментариях тут же отметились преисполненные зависти и возмущения украинцы. Они в очередной раз подняли тему принадлежности Крыма, хотя российскими властями этот вопрос был навсегда закрыт.

«Злодії вкрали Крим, вигнали господарів своєї землі і радіють. Позор», — написал один из уроженецев Незалежной.

«Крымский Мост Терорассия построила, чтоб лучше грабить территорию Крыма, оккупанты Иуды совсем обнаглели, залезли на чужую территорию Украины и наглеют, делают геноцид над коренным народом Украины», — высказался еще один украинский пользователь.

Им ответила другая часть зрителей. По их мнению, украинцы просто завидуют тому, что Крым стали восстанавливать так активно.

«Надоели скулеж, нытье и жовто-блакитные сопли!» — написал подписчик. «Как Украину корежит! Соседи, подскажите, что у вас новенького построенно?» — обратился к соседям еще один.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

«А будете гундеть, будет вся Украина жить во Львове», — иронизирует другой зритель.

Высказались также другие украинцы, которые признали, что у них на родине далеко все не так радужно. Нашлись и пользователи, которые искренне порадовались за успехи бывшего региона их страны.

«Привет из г. Запорожье (Украина). У нас все хорошо: столбы падают, дороги в дырках, все ветшает и гниет. Но делают мост потихоньку», — сообщает комментатор.

«Господи! Какие вы молодцы! С наступающим нашим Праздником! С днем Победы! Привет всем с Украины», — высказался позитивно настроенный житель страны.

Ранее Корсаков опубликовал ролик с заполнением Северо-Крымского канала, эти кадры поразили украинцев. Причем их мнения по поводу ситуации с водой в Крыму разделились.