Найденные археологами части бронзового лома могли играть роль денег в древности

, 10 мая. Археологи из Германии и Италии изучили более 2,5 тыс. кусков металла, которые являлись частями мечей, топоров и ювелирных изделий.

Все находки датировались поздним бронзовым веком. Ученые выяснили, что древние реликвии имели кратный вес. Это может означать, что фрагменты оружия и украшений были специально фрагментированы для применения в качестве денег.

При этом, согласно классическим научным канонам, денежное обращение возникло в Западной Евразии лишь во времена появления там государств-обществ. До этого же вся торговля сводилась исключительно к бартеру. Таким образом, результаты нового исследования опровергают существующую гипотезу. Фактически товарно-денежные отношения возникли за тысячелетие до предполагаемого периода.

Ранее археологи обнаружили в Кении самую древнюю могилу человека. Открытие специалисты сделали в пещере Панга-я-Саиди.