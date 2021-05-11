Имеют право: полмиллиона жителей Донбасса проголосуют на выборах в России

Любой гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля этого же года. Уже 17 июля российский лидер упростил получение гражданства РФ всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей. Согласно официальным данным МВД России, к началу мая 2021 года российское гражданство в упрощенном порядке получили более 527 тысяч жителей Донбасса.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Государственную думу РФ, запланированные на 19 сентября 2021 года.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политических правах. <...> Эти 500 тыс. человек [в Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. По его словам, у каждого гражданина России есть право избирать и быть избранным, несмотря на то, где они проживают.

«Я могу это только поприветствовать. Кроме того, данная инициатива соответствует Конституции РФ. Любой гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным. Соответственно, те люди, который проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик и обрели российское гражданство, вошли в него, тоже обладают этими правами», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / Зорин Владимир Юрьевич

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ рассказал, что теперь необходимо проработать механизмы, которые позволят гражданам России, проживающим в Донбассе, воспользоваться своим правом и проголосовать на выборах в Госдуму.

«Другое дело — как технически это будет осуществляться. Пока не совсем понятно, потому что в соответствии с Минскими соглашениями граждане России находятся на территории Украины, поэтому волеизъявление могут осуществлять только через законные представительства РФ на Украине. Ближайшие представительство находится в Харькове. Но 500 тыс. человек в массовом порядке выехать из Луганска и Донецка в Харьков не смогут. Кроме того, такая процедура будет представлять для них большую опасность. Поэтому здесь, вероятно, необходимо предусмотреть какие-то возможности для голосования либо на территориях ДНР и ЛНР, либо в соседних областях — например, в Ростовской. Есть еще возможность дистанционного голосования через портал Госуслуг и так далее. Может будут созданы специальные порталы для граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Условно говоря, «GouDNR.ru». Осталось проработать вопрос в техническом плане и обеспечить этим людям возможность реализовать свои гражданские права», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о сотрудничестве партии с Союзом добровольцев Донбасса.