Исследование выявило самую «сильную» группу крови

Москва, 10 мая. Проведенное учеными исследование помогло выявить самую «сильную» группу крови, которая оказывает влияние на все аспекты жизни человека.

По предположениям специалистов, для обладателей этой группы крови характерны отличные показатели работы мозга. Их память не ухудшается даже по достижении преклонного возраста. Кроме того, они менее уязвимы перед риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений в работе мозга, а также психологических расстройств.

Носителям первой группы крови реже грозят инсульт и сердечный приступ, которые считаются одной из самых распространенных причин смерти в мире. Такие свойства у этой группы крови могли появиться благодаря низкой свертываемости, из-за которой снижается нагрузка на мозг и сердце.

Наряду с этим с помощью анализа крови можно выявить наличие разных заболеваний. Например, пониженный уровень тромбоцитов указывает на высокий риск образования фонтанных кровотечений.