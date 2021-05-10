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Вячеслав Макаров поблагодарил поклонников «Маски» за полное погружение в проект

  /   Обновлено: 10 мая 2021 19:39
Шоу-бизнес
Вячеслав Макаров поблагодарил поклонников «Маски» за полное погружение в проект
instagram.com  /  @vyacheslav_star

Москва, 10 мая. Поклонники популярного телепроекта НТВ «Маска» до сих пор обсуждают финал программы. Ведущий шоу Вячеслав Макаров поблагодарил их за это.

Финал популярного телешоу прошел 2 мая и побил все рейтинги. Минуло уже больше недели с момента награждения Jony, однако зрителей до сих пор не отпускают эмоции. В разных аккаунтах они обсуждают финалистов, их номера и спорят, кто же все-таки был более достоин главного приза второго сезона.

Макаров посвятил пост в Instagram поклонникам проекта и поблагодарил их за то, что они не теряют интереса к шоу. Шоумен отметил, что благодарен каждому за комментарии и лайки.

«Хочу выразить благодарность всем зрителям шоу «Маска», второй сезон. Спасибо, что вы были так неравнодушны к проекту и судьбам участников. Спасибо за ваше полное погружение в этот мир!» — отметил ведущий.

Он подчеркнул, что второй сезон получился очень эмоциональным и душевным. Макаров благодарен шоу за приобретенных новых друзей. Он также обратился с теплыми словами ко всей команде, которая неустанно работала над «Маской».

Многие фанаты проекта считают, что Крокодил незаслуженно одержал победу в шоу. С таким мнением не согласен известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В интервью ФАН он заявил, что Jony завоевал первое место исключительно благодаря своему таланту.

шоу макаров маска
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