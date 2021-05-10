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Валерий Меладзе рассказал о радостях отцовства

Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал о радостях отцовства
v-meladze.ru

Москва, 10 мая. Популярный исполнитель Валерий Меладзе рассказал в интервью о шестом ребенке. Артист отметил, что с рождением каждого следующего наследника ощущения такие же, как в первый раз.

Несколько недель назад исполнительница Альбина Джанабаева родила дочь своему мужу Валерию Меладзе, это их третий совместный ребенок. По словам дяди малышки, продюсера и композитора Константина Меладзе, девочку назвали Агатой.

Валерий Меладзе признался, что появление «хрупкого комочка» в семье каждый раз ощущается как в первый. Артист отметил, что появление ребенка в семье — огромная радость, но в то же время и ответственность. Он рассказал, что пока дочка очень маленькая и еще рано говорить о каком-то конкретном воспитании. Сейчас Меладзе старается напевать ей песни, поскольку ей нравится, когда вокруг что-то звучит.

«У меня большой опыт, но это всегда по-новому. Маленький хрупкий комочек, который полностью зависит от тебя. Песенки ей напеваю, но больше это бормотание какое-то. Малышке нравится, когда вокруг есть звуки», — поделился артист в интервью для «Север-шоу».

Певец подчеркнул, что старается уделять внимание всем своим детям, однако старшие дочери в нем уже не так сильно нуждаются, как дети от Джанабаевой.

«Стараюсь в любую свободную минуту быть с ними. Дочки мои, правда, уже все довольно самостоятельные. Поэтому самые радостные моменты — когда мы можем собраться все вместе», — признался исполнитель.

Музыканты счастливы и с появлением нового члена семьи часто публикуют семейные трогательные снимки. Недавно Джанабаева опубликовала фотографию крохотной ладошки своей дочери, чем умилила фанатов.

меладзе джанабаева север шоу
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