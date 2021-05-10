Бузова рассказала о своем состоянии после операции и нападках «диванных критиков»

Москва, 10 мая. Певица Ольга Бузова ответила хейтерам, которые обвиняли ее в пиаре на тему госпитализации. Телеведущая также рассказала, как чувствует себя после выписки из больницы.

Артистке провели экстренную операцию 5 мая. Пользователи гадали о причинах хирургического вмешательства и выдвигали разные гипотезы. Например, некоторые считали, что Бузова сделала ринопластику, а кто-то думал, что у артистки проблемы «по женской части». Слухи только полнились из-за молчания со стороны певицы относительно ее реального диагноза.

Бузова по-прежнему не раскрывает причину госпитализации из-за суеверия. Исполнительница ответила на нападки и раскритиковала пользователей, которые начали в негативном ключе обсуждать ее пребывание в больнице.

«На что «люди» только не готовы, чтобы словить ежеминутный хайп. В чем только меня не обвиняли, что только не придумывали... Спасибо моим реальным людям, что они в этот бред не верят. Спасибо, что не вступаете в полемику с «диванными критиками»», — написала Бузова.

Знаменитость после операции восстанавливается дома. Звезда сообщила, что ее состояние улучшается, она дышит «почти полной грудью» и наслаждается моментом. Певица призвала поклонников не впускать в свое сердце злость и ненависть.

Бузова столкнулась с волной хейта не только из-за обвинений в пиаре, но и из-за публикации видео ко Дню Победы, в котором артистка сыграла роль жены фронтовика.