Орбакайте показала, как Пугачева станцевала на семейном вечере вместе с ветеранами 

Москва, 10 мая. Певица и дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала фанатам редкое видео с ее молодой матерью и ветеранами Великой Отечественной войны.

На опубликованных архивных кадрах молодая певица Алла Пугачева прерывает застолье ветеранов песней «Иван Иваныч», после чего встает и начинает танцевать, призывая и других гостей праздника к ней присоединиться. Видеоролик, который опубликовала ее дочь Кристина Орбакайте в Instagram, был снят еще в 1985 году. Звезда отметила, что на кадрах присутствуют и ее бабушка с дедушкой, которые много раз награждались орденами и медалями за героические поступки во времена войны.

«С праздником Победы! С днем памяти великих наших ветеранов!» — подписала архивное видео исполнительница.

Орбакайте уточнила, что на кадрах запечатлены не актеры, а настоящие герои, друзья ее дедушки и бабушки. Для всей ее семьи день Победы всегда был и будет великим праздником. Фанаты поблагодарили певицу за такой редкий ролик, поздравили ее с 9 Мая и восхитились красотой ее матери, а также талантом петь, сообщает Пятый канал.

Именитая певица с трепетом относится к своей звездной родительнице. Она нежно поздравляет ее со всеми праздниками и гордится ее творчеством. В день рождения примадонны Орбакайте назвала ее душой и притяжением их семьи.