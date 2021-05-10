Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 20:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:05
Общество
Велогонщица из Пензы завоевала бронзу на Кубке мира по BMX-суперкроссу
20:04
Происшествия
Антисемитские плакаты в День Победы расклеили неизвестные во Львове
20:04
Политика
Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к недавней кибератаке
20:04
Общество
Крохотного детеныша ладожской нерпы спасли в поселке под Петербургом
20:03
Общество
Россиян предупредили о перепадах температуры в мае
20:00
Видео
Офицеры России совершили авто-мотопробег дорогами памяти
20:00
Политика
Дудчак заявил, что готов пожать руки украинцам, вышедшим 9 мая с советскими флагами
19:57
Экономика
Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического рекорда
19:56
Общество
Мотопарад и показательные выступления: как в Туле отметили начало мотосезона
19:56
Общество
Вопросы о Чернобыльской АЭС поставили украинцев в тупик
19:55
Политика
Омский министр Мураховский извинился перед участниками поисковой операции
19:55
Спорт
«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов» в предпоследнем матче 29-го тура РПЛ
19:52
Общество
Жители Краснодара рассказали, почему решили ехать на майские в Крым
19:52
Весь мир
Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая
19:49
Армия
В США состоялась акция «Сад памяти» в честь 76-летия Великой Победы
19:48
Общество
Петербуржцам рассказали о режиме работы метрополитена на День города
19:48
Политика
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
19:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту истязания семилетней девочки в Петербурге
19:45
Наука
Найденные археологами части бронзового лома могли играть роль денег в древности
19:43
Общество
Исследование выявило самую «сильную» группу крови
Все новости

Орбакайте показала, как Пугачева станцевала на семейном вечере вместе с ветеранами 

Шоу-бизнес
Орбакайте показала, как Пугачева станцевала на семейном вечере вместе с ветеранами 
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 мая. Певица и дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала фанатам редкое видео с ее молодой матерью и ветеранами Великой Отечественной войны.

На опубликованных архивных кадрах молодая певица Алла Пугачева прерывает застолье ветеранов песней «Иван Иваныч», после чего встает и начинает танцевать, призывая и других гостей праздника к ней присоединиться. Видеоролик, который опубликовала ее дочь Кристина Орбакайте в Instagram, был снят еще в 1985 году. Звезда отметила, что на кадрах присутствуют и ее бабушка с дедушкой, которые много раз награждались орденами и медалями за героические поступки во времена войны.

«С праздником Победы! С днем памяти великих наших ветеранов!» — подписала архивное видео исполнительница.

Орбакайте уточнила, что на кадрах запечатлены не актеры, а настоящие герои, друзья ее дедушки и бабушки. Для всей ее семьи день Победы всегда был и будет великим праздником. Фанаты поблагодарили певицу за такой редкий ролик, поздравили ее с 9 Мая и восхитились красотой ее матери, а также талантом петь, сообщает Пятый канал.

Именитая певица с трепетом относится к своей звездной родительнице. Она нежно поздравляет ее со всеми праздниками и гордится ее творчеством. В день рождения примадонны Орбакайте назвала ее душой и притяжением их семьи.

орбакайте ветераны пугачева
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 208401 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 139784 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 95885 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 37198 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 32242 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Шоу-бизнес / Орбакайте показала, как Пугачева станцевала на семейном вечере вместе с ветеранами 
Рейтинг@Mail.ru