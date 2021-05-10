Ле Пен отреагировала на обращение французских военных к властям страны

Париж, 10 мая. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не увидела в новом письме военных о «распаде» государства призывов к восстанию.

Оценивая опубликованное письмо французских военнослужащих, она отметила, что военнослужащие лишь констатируют истинное положение дел в стране.

«Там черным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о призыве к восстанию, это констатация реального положения дел, которую наблюдают миллионы французов и к которой исполнительная власть должна отнестись серьезно», — сказала она в интервью одному из местных СМИ.

Под письмом французских военных уже поставили подписи более 100 тысяч человек — текст обращения 9 мая опубликовало издание Valeurs actuelles. Военнослужащие осуждают реакцию властей на происходящее в государстве. Они утверждают, что Франция находится на грани гражданской войны. В минобороны Франции с мнением военных не согласились, пишет RT.