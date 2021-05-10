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Мотопарад и показательные выступления: как в Туле отметили начало мотосезона

Общество
Мотопарад и показательные выступления: как в Туле отметили начало мотосезона
Фото администрации города Тулы  / 

Тула, 10 мая. Мотоциклисты региона отметили возвращение тепла официальным стартом мотосезона. У тульских байкеров это стало давней традицией, своеобразным парадом. По центральным улицам Тулы они торжественно проезжают целой организованной колонной, демонстрируя своих «железных коней».

На этот раз число участников такого заезда превысило 800 человек. Праздничную атмосферу открытия сезона также сформировал состоявшийся на центральной площади Тулы концерт.

«Участники мотоклубов продемонстрировали виртуозные владения своими «железными конями», а также состоялся концерт исполнителей города Тулы», — рассказали в городской администрации.

Открывая сезон, члены мотоклубов призывают соблюдать Правила дорожного движения. Все мероприятия проводятся под контролем Госавтоинспекции региона.

Ранее ФАН писал, что в Санкт-Петербурге мотосезон стартовал 4 мая. Маршрут у них меняется каждый год. Однако неизменна стартовая точка — Дворцовая площадь.

тульская область открытие мотосезона
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