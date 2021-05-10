Команда Путина выиграла матч Ночной хоккейной лиги в Сочи

Сочи, 10 мая. Президент России Владимир Путин и его команда «Легенды хоккея» выиграли матч Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Команда, за которую играл президент, одержала победу со счетом 13:9. Восемь шайб за «Легенды хоккея» забросил именно глава государства.

Еще по одной шайбе в ворота соперников забросили Сергей Шойгу, Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Павел Буре и Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что хоккеист Павел Буре получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени из рук Путина. Награждение состоялось перед матчем в Сочи, указ о присвоении награды глава государства подписал в конце марта.