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Porsche начала тестирование электрической версии кроссовера Macan

Экономика
Porsche начала тестирование электрической версии кроссовера Macan
ТАСС  /  Jurica Galoic/PIXSELL/ Pixsell

Штутгарт, 10 мая. Электрокар от Porsche может появиться на рынке в 2023 году, он должен стать самой спортивной моделью сегмента.

Немецкий производитель начал тестирование на дорогах общего пользования модели Macan EV. Это второй электромобиль в линейке бренда после суперкара Taycan, представленного в 2021 году. По заявлению компании, эта машина будет иметь больший запас хода, проезжая на одной подзарядке до 482 км.

Автомобиль построен на платформе Premium Platform Electric (PPE) VW Group, которая используется для электрических моделей Audi и Porsche. В Porsche обещают, что Macan EV станет самой спортивной моделью сегмента и составит конкуренцию Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

Члены жюри World Car Awards ранее назвали лучший автомобиль мира в 2021 году. Им оказался электрокар от немецкого Volkswagen.

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