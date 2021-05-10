Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне»

Барселона, 10 мая. Форвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн заинтересовал каталонскую «Барселону».

Гарри Кейн готов стать новобранцем «Барселоны» в летнее трансферное окно, проинформировали журналисты ESPN. По данным издания, форвард хочет выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов. При этом контракт 27-летнего нападающего с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

В «Барселоне» пока не подтверждали, что намерены приобрести Кейна. Трансферная стоимость форварда сборной Англии составляет 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кейн провел 32 матча чемпионата Англии, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами.

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