В тюрьме скончался самый жестокий серийный убийца Франции

Париж, 10 мая. Французский серийный убийца Мишель Фурнирэ умер в тюремной больнице в возрасте 79 лет.

Фурнирэ называли Арденнским маньяком. Его вместе с женой приговорили к пожизненному заключению в мае 2008 года. Мужчину признали виновным в убийствах по меньшей мере семи девочек и девушек в период с 1987 по 2003 год.

В течение последних недель полиция пыталась найти останки девятилетней девочки, которая пропала в 2003 году. Заключенный признался в ее убийстве, но не принимал участие в поисках из-за состояния здоровья.

По версии следствия, маньяк вместе со своей женой просил жертв показать им дорогу. После он отвозил их к себе домой, запирал в подвале и убивал. Тела мужчина закапывал или скидывал в близлежащие реки. Убийства удалось прекратить, когда в 2003 году одна из его пленниц сбежала и дала ориентировку на фургон Фурнирэ.

Составлен топ-10 самых опасных серийных убийц в мире, сообщал ФАН. В него вошли Джек-потрошитель, Зодиак, Теодор Банди и другие.