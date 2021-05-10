Прошлогодний объем продаж Panasonic стал самым низким за 25 лет

Токио, 10 мая. Отчет японской компании Panasonic свидетельствует о рекордно низких маркетинговых показателях. Производитель бытовой техники и электроники считает главной причиной коронавирус.

Зафиксирован самый низкий объем продаж Panasonic за последние 25 лет, в течение которых компания ведет коммерческую деятельность, сообщает ТАСС.

За прошлый финансовый год, который окончился 31 марта 2021 года, торговый оборот корпорации составил 6,69 триллиона иен, и это на 11% уступает показателю предыдущего года. Прибыль упала на 27% и составила 165,1 миллиарда иен. В руководстве полагают, что причиной снижения объема продаж стала пандемия коронавирусной инфекции.

В Panasonic рассчитывают, что восстановление мировой экономики будет достаточно масштабным, чтобы вернуться к прежним коммерческим показателям. Компания ожидает рост прибыли на 28% в текущем финансовом году, который начался с 1 апреля.

Компании, выпускающие бытовую технику и автомобили, испытывают нехватку электронных компонентов. Дефицит полупроводников вызван возросшим спросом со стороны производителей компьютерной и телекоммуникационной техники.