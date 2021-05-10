Администрация Байдена пообещала открыть границы для мигрантов

Вашингтон, 10 мая. Администрация президента США Джо Байдена намерена смягчить миграционную политику после критики со стороны правозащитных организаций.

Белый дом намерен пересмотреть свое решение оставить без изменений миграционную политику, принятую Дональдом Трампом, существенно ограничившим количество мигрантов, принимаемых Соединенными Штатами.

Это произошло в результате волны критики, обрушившейся на президента Джо Байдена из-за отказа от своих предвыборных обещаний, касавшихся либерализации миграционного законодательства.

Первым шагом Белого дома станет воссоединение семей мигрантов из стран Центральной Америки. Согласно закону, принятому администрацией Дональда Трампа, дети-мигранты оставались в США на территории специальных лагерей, в то время как их родных депортировали из страны. Джо Байден собирается воссоединить семьи, позволив депортированным родственникам въехать в Соединенные Штаты.

«Мы воссоединяем первую группу семей, за ней последуют многие другие. Мы признаем важность обеспечить эти семьи стабильностью и необходимыми ресурсами», — заявил секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Всего планируется обеспечить въезд в США для родных более 5,5 тысяч детей, находящихся в лагерях миграционной службы.

Global Look Press / Office Of Inspector General

Также Белый дом намерен вернуться к предыдущему плану по увеличению квот на прием мигрантов, предусматривающему, что до конца текущего фискального года в США сможет въехать более 62 тысяч беженцев, большинство которых, как ожидается, прибудут в страну из Гондураса, Гватемалы и Мексики.

«Программа приема беженцев в Соединенных Штатах воплощает приверженность Америки защите наиболее уязвимых групп населения и выступает в качестве маяка свободы для всего мира», — заявил в своей речи президент Байден.

Вместе с этим, глава Белого дома заявил, что США в этом году не смогут достичь поставленной цели по приему заявленного количества беженцев, подчеркнув при этом, что работа над этим уже ведется.