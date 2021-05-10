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Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая

  /   Обновлено: 10 мая 2021 19:57
Весь мир
Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 мая 2021 года.

Визит главы МИД и члена Президентского совета в Гат

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш и заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни продолжают турне по югу страны. В воскресенье они прибыли в город Гат, где встретились с чиновниками и видными деятелями региона.

В сопровождении мэра Гата и членов муниципального совета Мангуш и Аль-Куни совершили инспекционный визит на КПП «Исин», расположенный на границе с Алжиром.

Во время своей поездки глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что граждане сильно пострадали от пересечения границ государства вооруженными группировками разных национальностей и их использования сторонами конфликта.

«Мы вновь заявляем о необходимости вывода иностранных войск и наемников со всей территории Ливии, будь то на юге, западе или востоке», сказала Мангуш.

Она призвала соседние страны срочно создать региональные механизмы для борьбы с контрабандой, миграцией и торговлей людьми.

Происшествия

Более 400 нелегальных мигрантов арестованы местными силовиками к западу от города Сабрата.

Сотрудники береговой охраны в море к северу от Аз-Завии спасли 291 выходца из африканских и азиатских государств, направлявшихся на резиновой лодке к европейским берегам.

Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила 81 мигранта, удерживаемых на ферме в городе Тазербо.

Служба береговой охраны и безопасности портов в опубликованном заявлении разъяснила обстоятельства инцидента с обстрелом итальянских лодок. Происшествие имело место в ливийской охраняемой рыболовной зоне, в которой иностранные суда не должны находиться или заниматься промыслом. Служба предупредила, чтобы они впредь не заплывали этот район и не ловили там рыбу.

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба посетил Университет Триполи. Во время визита он пообещал содействовать завершению приостановленных проектов в области образовательной инфраструктуры по всей стране.

Премьер встретился с заместителями председателя Палаты представителей Фавзи Нувайри и Хамидом Хумой. Стороны обсудили работу ПНЕ после получения вотума доверия парламента, общую ситуацию в Ливии и представленный правительством проект госбюджета на 2021 год.

Счетная палата призвала Президентский совет отменить указ о назначении Хусейна аль-Аиба главой Службы общей разведки (СОР). Необходимость пересмотра решения объясняется подозрениями в коррупции. Новый руководитель ведомства замешан в мошенничестве с целью получения контракта для турецкой компании Cengiz Construction Industry & Trade на сумму 800 млн ливийских динаров.

Дабиба подписал указ о назначении трех заместителей главы МВД.

Кабмин принял решение о создании суверенного фонда для восстановления города Сирт. Организация получит юридическое лицо и независимую финансовую ответственность в размере одного млрд ливийских динаров.

ПНЕ также издало указ о формировании суверенного фонда для реконструкции Марзука на 500 млн динаров.

Министр транспорта Мухаммад Салим аш-Шахуби обсудил с послом Франции Беатрис Ле Фраппе Дю Еллен укрепление отношений в области транспорта и коммуникаций. Посол выразила готовность своего государства помочь африканской стране в восстановлении и поддержании стабильности.

Посольство Ливии в Великобритании получило статую древнегреческой богини Персефоны. В 2011 году британские власти конфисковали артефакт при попытке контрабандного ввоза в страну.

Экономика

Комитет по планированию и финансам Палаты представителей провел встречу со сформированным премьер-министром ведомством для рассмотрения замечаний в законопроекте о государственном бюджете на 2021 год и внесения в него поправок.

Общество

Группы по борьбе с разливами топлива нефтяных компаний Agoco и Brega завершили очистку морской воды в районе набережной в Тобруке. Работа по ликвидации загрязнения, возникшего в результате утечки мазута, продолжалась восемь дней. Компании Sirte и Ras Lanuf предоставили необходимое оборудование.

ливия дайджест
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