Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 мая 2021 года.

Визит главы МИД и члена Президентского совета в Гат

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш и заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни продолжают турне по югу страны. В воскресенье они прибыли в город Гат, где встретились с чиновниками и видными деятелями региона.

بالصور | بعد زيارتها لمعبر #التوم الحدودي مع #النيجر ???????? وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش رفقة عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني تصل إلي مدينة #غات أقصى جنوب غرب #ليبيا بالقرب من حدودنا مع #الجزائر ???????? pic.twitter.com/f4BLjqRLmv — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 9, 2021

В сопровождении мэра Гата и членов муниципального совета Мангуш и Аль-Куни совершили инспекционный визит на КПП «Исин», расположенный на границе с Алжиром.

Во время своей поездки глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что граждане сильно пострадали от пересечения границ государства вооруженными группировками разных национальностей и их использования сторонами конфликта.

«Мы вновь заявляем о необходимости вывода иностранных войск и наемников со всей территории Ливии, будь то на юге, западе или востоке », — сказала Мангуш.

Она призвала соседние страны срочно создать региональные механизмы для борьбы с контрабандой, миграцией и торговлей людьми.

وزيرة الخارجية نجلاء #المنقوش خلال زيارتها مدن الجنوب: عانينا في #ليبيا كثيرا من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، ونجدد مطالبتنا بضرورة خروج القوات الأجنبية و #مرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أم الغرب أم الشرق. #فواصل pic.twitter.com/ewYA1in55F — فواصل (@fawaselmedia) May 9, 2021

Происшествия

Более 400 нелегальных мигрантов арестованы местными силовиками к западу от города Сабрата.

بعد بلاغ جاء لجهاز دعم الإستقرار المنطقة الغربية عن وجود مقر للهجرة الغير شرعية توجهة القوات مباشرة وتم القاء القبض على أكثر من 400 مهاجر غير شرعي اليوم غرب مدينة #صبراتة. pic.twitter.com/lxUeNsjj3I — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) May 9, 2021

Сотрудники береговой охраны в море к северу от Аз-Завии спасли 291 выходца из африканских и азиатских государств , направлявшихся на резиновой лодке к европейским берегам.

Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила 81 мигранта, удерживаемых на ферме в городе Тазербо.

Служба береговой охраны и безопасности портов в опубликованном заявлении разъяснила обстоятельства инцидента с обстрелом итальянских лодок. Происшествие имело место в ливийской охраняемой рыболовной зоне, в которой иностранные суда не должны находиться или заниматься промыслом. Служба предупредила, чтобы они впредь не заплывали этот район и не ловили там рыбу.

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба посетил Университет Триполи. Во время визита он пообещал содействовать завершению приостановленных проектов в области образовательной инфраструктуры по всей стране.

Премьер встретился с заместителями председателя Палаты представителей Фавзи Нувайри и Хамидом Хумой. Стороны обсудили работу ПНЕ после получения вотума доверия парламента, общую ситуацию в Ливии и представленный правительством проект госбюджета на 2021 год.

Счетная палата призвала Президентский совет отменить указ о назначении Хусейна аль-Аиба главой Службы общей разведки (СОР). Необходимость пересмотра решения объясняется подозрениями в коррупции. Новый руководитель ведомства замешан в мошенничестве с целью получения контракта для турецкой компании Cengiz Construction Industry & Trade на сумму 800 млн ливийских динаров.

ديوان المحاسبة يخاطب المجلس الرئاسي بشأن إلغاء قرار تكليف "حسين العائب" بمهام رئيس جهاز المخابرات، لتورطه في عملية فساد وتحايل على الدولة الليبية pic.twitter.com/9vPLsk27fC — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) May 9, 2021

Дабиба подписал указ о назначении трех заместителей главы МВД.

Кабмин принял решение о создании суверенного фонда для восстановления города Сирт. Организация получит юридическое лицо и независимую финансовую ответственность в размере одного млрд ливийских динаров.

ПНЕ также издало указ о формировании суверенного фонда для реконструкции Марзука на 500 млн динаров.

Министр транспорта Мухаммад Салим аш-Шахуби обсудил с послом Франции Беатрис Ле Фраппе Дю Еллен укрепление отношений в области транспорта и коммуникаций. Посол выразила готовность своего государства помочь африканской стране в восстановлении и поддержании стабильности.

Посольство Ливии в Великобритании получило статую древнегреческой богини Персефоны. В 2011 году британские власти конфисковали артефакт при попытке контрабандного ввоза в страну .

Экономика

Комитет по планированию и финансам Палаты представителей провел встречу со сформированным премьер-министром ведомством для рассмотрения замечаний в законопроекте о государственном бюджете на 2021 год и внесения в него поправок.

Общество