С крупнейшей криптобиржи Coinbase вывели биткоины почти на 700 млн долларов

Нью-Йорк, 10 мая. Участники самой большой криптовалютной биржи США Coinbase за час вывели 12,3 тыс. биткоинов на общую сумму в 694 млн долларов.

Соответствующую информацию привел IT-директор Moskovski Capital Лекс Московски, ссылаясь на данные аналитической компании Glassnode.

В последний раз столь значительное перемещение самой популярной криптовалюты произошло 18 апреля, когда после снижения курса на 15% с площадки Binance было выведено 20,9 тыс. биткоинов на сумму 1,2 млрд долларов. Днем 10 мая монета торгуется на отметке 57,3 тыс. долларов, показатель увеличился на 7% за последнюю неделю.

Капитализация крипторынка превысила стоимость самой дорогой компании мира Apple, при этом около 48% от общей капитализации, или 1,1 трлн долларов, приходятся именно на биткоин.