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Американские генпрокуроры призвали Цукерберга не создавать Instagram для детей

Политика
Американские генпрокуроры призвали Цукерберга не создавать Instagram для детей
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Вашингтон, 10 мая. Главу Facebook Марка Цукерберга призвали не создавать Instagram для детей младше 13 лет.

Соответствующее письмо подписали более 40 членов Национальной ассоциации генпрокуроров США. В обращении к главе Facebook говорится, что соцсети могут быть вредными для детей. Цукербергу также припомнили, что ранее он не смог сделать свои платформы безопасными для детей​​​.

«Платформа Instagram для маленьких детей вредна по множеству причин. Генеральные прокуроры призывают Facebook отказаться от планов по запуску этой новой платформы», — указывается в письме американских гособвинителей.

Ранее сообщалось, что номер телефона Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 миллионов пользователей платформы утекли в интернет, пишет НСН.

На минувшей неделе экс-президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться со сторонниками в обход блокировок в Twitter и Facebook.

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