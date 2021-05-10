Американские генпрокуроры призвали Цукерберга не создавать Instagram для детей

Вашингтон, 10 мая. Главу Facebook Марка Цукерберга призвали не создавать Instagram для детей младше 13 лет.
Соответствующее письмо подписали более 40 членов Национальной ассоциации генпрокуроров США. В обращении к главе Facebook говорится, что соцсети могут быть вредными для детей. Цукербергу также припомнили, что ранее он не смог сделать свои платформы безопасными для детей.
«Платформа Instagram для маленьких детей вредна по множеству причин. Генеральные прокуроры призывают Facebook отказаться от планов по запуску этой новой платформы», — указывается в письме американских гособвинителей.
Ранее сообщалось, что номер телефона Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 миллионов пользователей платформы утекли в интернет, пишет НСН.
На минувшей неделе экс-президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться со сторонниками в обход блокировок в Twitter и Facebook.