Боррель заявил, что ЕС рассчитывает принять новые санкции против Белоруссии

Брюссель, 10 мая. Евросоюз (ЕС) надеется принять в ближайшие недели новый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, власти Минска начали гонения против польского сообщества.

«Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии заявлял, что на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 стран Евросоюза будет обсуждаться, в том числе и дальнейший диалог Брюсселя с Москвой, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее представители Еврокомиссии заявили, что Боррель провел переговоры с госсеком США Энтони Блинкеном, где они обсудили отношения с Россией.