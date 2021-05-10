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ЕС не удастся реализовать переход на зеленую энергетику без помощи России

Экономика
ЕС не удастся реализовать переход на зеленую энергетику без помощи России
pixabay.com  /  pixabay.com

Брюссель, 10 мая. Стратегия перехода Евросоюза на безуглеродную экономику не может обойтись без помощи России.

Платить за «озеленение» своей экономики Европейский союз пытается заставить торговых партнеров, в то же время он нуждается в сотрудничестве с Россией. Восточный сосед в перспективе может стать важным поставщиком экологически чистого энергоносителя для Старого света.

Экоактивисты из ЕС направили петицию с просьбой включить российских представителей в «Европейскую партию зеленых». В документе отмечается, что президент России Владимир Путин во время саммита по климату призвал страны присоединиться к международным проектам по борьбе с изменением климата, передает Baltnews.com.

«Европе необходимо немедленно начать диалог с Россией по борьбе с экологическими проблемами. Важно не упустить шанс спасти планету, несмотря на нынешние разногласия!» — заявили активисты.

От политических организаций ЕС просят скорее начать процесс взаимодействия с Москвой. Заявку нужно рассмотреть в ускоренном режиме, так как речь идет об экологической безопасности всей Европы.

Россия сможет стать мировым лидером по производству водорода благодаря строительству приливной электростанции в Охотском море.

Польше между тем предрекли серьезные последствия в случае полного отказа от голубого топлива из России. ЕС рассчитывает к 2040 году полностью перейти на зеленую энергетику, но до этого времени еще очень далеко, а газ нужен сейчас и много, пишет INFOX.

евросоюз энергетика зеленая энергетика экоактивисты Россия и ЕС
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