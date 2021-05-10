ЕС не удастся реализовать переход на зеленую энергетику без помощи России

Брюссель, 10 мая. Стратегия перехода Евросоюза на безуглеродную экономику не может обойтись без помощи России.

Платить за «озеленение» своей экономики Европейский союз пытается заставить торговых партнеров, в то же время он нуждается в сотрудничестве с Россией. Восточный сосед в перспективе может стать важным поставщиком экологически чистого энергоносителя для Старого света.

Экоактивисты из ЕС направили петицию с просьбой включить российских представителей в «Европейскую партию зеленых». В документе отмечается, что президент России Владимир Путин во время саммита по климату призвал страны присоединиться к международным проектам по борьбе с изменением климата, передает Baltnews.com.

«Европе необходимо немедленно начать диалог с Россией по борьбе с экологическими проблемами. Важно не упустить шанс спасти планету, несмотря на нынешние разногласия!» — заявили активисты.

От политических организаций ЕС просят скорее начать процесс взаимодействия с Москвой. Заявку нужно рассмотреть в ускоренном режиме, так как речь идет об экологической безопасности всей Европы.

Россия сможет стать мировым лидером по производству водорода благодаря строительству приливной электростанции в Охотском море.

Польше между тем предрекли серьезные последствия в случае полного отказа от голубого топлива из России. ЕС рассчитывает к 2040 году полностью перейти на зеленую энергетику, но до этого времени еще очень далеко, а газ нужен сейчас и много, пишет INFOX.