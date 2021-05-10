Пашиняна во второй раз не переизбрали на должность премьера

Ереван, 10 мая. Армянский парламент дважды отказался переизбирать на должность премьер-министра политика Никола Пашиняна.

Сейчас он является и. о. премьера. После решения органа парламент страны будет распущен согласно местным законам.

Ранее Пашинян сообщил об уходе в отставку с поста премьера для проведения досрочных выборов в парламент. Кандидатуру политика снова выдвигали на должность для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. По армянским законам, процедуру волеизъявления можно организовать, если депутаты дважды в течение двух недель не переизберут премьера.