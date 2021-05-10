Жертвами ДТП с грузовиком в Екатеринбурге стали четыре человека

Екатеринбург, 10 мая. Ребенок и трое взрослых погибли в аварии на трассе в Свердловской области. Один человек доставлен в больницу.

На дороге столкнулись ВАЗ-2114 с госномером из Удмуртии и автомобиль "Газель". Одного пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют предварительные обстоятельства аварии. Других подробностей о ДТП пока нет.

Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов искать пути движения, чтобы объехать пробку по внутренней стороне МКАД, которая образовалась из-за столкновения двух авто, сообщал ФАН.