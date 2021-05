Девять жителей Газы погибли в результате ответных авиаударов ВВС Израиля

Газа, 10 мая. ВВС Израиля нанесли удары по жилым районам города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. Подтверждена гибель девятерых человек, включая одного мотоциклиста и троих детей.

В 17:00 в связи с обострением ситуации в Иерусалиме и в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности.

Israeli PM Netanyahu to convene emergency cabinet meeting "within one hour", officials say, in light of today's events in occupied East Jerusalem and blockaded Gaza pic.twitter.com/bTMdptufcP