Девять жителей Газы погибли в результате ответных авиаударов ВВС Израиля

Газа, 10 мая. ВВС Израиля нанесли удары по жилым районам города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. Подтверждена гибель девятерых человек, включая одного мотоциклиста и троих детей.

В 17:00 в связи с обострением ситуации в Иерусалиме и в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности.

Israeli PM Netanyahu to convene emergency cabinet meeting "within one hour", officials say, in light of today's events in occupied East Jerusalem and blockaded Gaza pic.twitter.com/bTMdptufcP — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 10, 2021

Ситуация остается напряженной в последние дни в связи с арабскими протестами в восточном иерусалимском районе Шейх Джарра. Возмущение палестинцев было вызвано постановлением израильского суда о выселении нескольких семей из их домов с отчуждением права на собственность. Ожесточенные столкновения с полицией привели к отсрочке исполнения решения на 30 дней.

ХАМАС, в свою очередь, потребовал у Израиля вывести полицейские силы из конфликтных районов и освободить задержанных арабов. После молчаливого отказа израильских властей из сектора Газа было совершено несколько артиллерийских и ракетных обстрелов, ответом на которые и послужил данный авиаудар.