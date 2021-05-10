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Президент Азербайджана назвал решенным конфликт в Нагорном Карабахе

Армия
Президент Азербайджана назвал решенным конфликт в Нагорном Карабахе
ru.president.az  /  Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Баку, 10 мая. Конфликт в Нагорном Карабахе разрешен, возвращаться к этому вопросу бесполезно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Государственный лидер в интервью местному телевидению отметил, что уже неоднократно говорил о разрешении ситуации в регионе — по его словам, Азербайджан справился с ситуацией в одиночку и на поле боя, и за столом переговоров.

«Победа на поле боя заставила врага поднять белый флаг и сдаться, чтобы подписать акт о капитуляции. Подписанный 10 ноября документ является актом капитуляции Армении. В Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах», — сказал он.

Алиев добавил, что возвращаться к вопросу урегулирования конфликта бесполезно, так как он разрешен. По мнению президента Азербайджана, если кто-то считает иначе, «это его собственная проблема».

«Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. <...> Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?» — рассуждает он.

Российские миротворцы тем временем продолжают оказывать посильную помощь местным жителям Нагорного Карабаха. Так, силами инженерных подразделений ВС РФ в регионе было проведено разминирование около двух тысяч гектаров земли и 618 км дорог. Оценивая обстановку в НКР, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ее нормализовавшейся. По словам представителя российского дипведомства, незначительные инциденты разрешаются силами российских миротворцев, пишет RT.

Армения азербайджан алиев карабах
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