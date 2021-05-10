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Канадские ученые объяснили суть душевной боли

Общество
Канадские ученые объяснили суть душевной боли
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Торонто, 10 мая. Потеря близкого человека, разбитое сердце часто сопровождаются душевной болью, которая четко ощущается. Канадские ученые попытались выяснить, почему это происходит.

Боль обычно сигнализирует об определенной опасности, поэтому человек испытывает это чувство при травмах. Нашим предкам для выживания необходима была тесная социальная связь, считает профессор психологии Университета Торонто Джефф Макдональд. Только коллективно возможно было эффективно добывать пищу и охотиться на опасных животных.

На душевную боль мозг реагирует так же, как на физическую. В ходе исследования 2011 года ученые просканировали мозг 40 добровольцев, которые переживали расставание с любимым человеком. Результаты показали, что мозг одинаково реагировал на воспоминания о партнере и на физическую боль. Итоги исследования опубликованы в издании Live Science.

Ранее российский психиатр Надежда Соловьева рассказала о депрессивных состояниях офисных работников. По ее словам, офисные сотрудники часто подвергаются тревожным состояниям, усталости и чувству «выгорания».

исследования душевная боль переживания
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