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Фронт ПОЛИСАРИО препятствовал назначению спецпосланника ООН в Западной Сахаре

Весь мир
Фронт ПОЛИСАРИО препятствовал назначению спецпосланника ООН в Западной Сахаре
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

 Рабат, 10 мая. Фронт ПОЛИСАРИО признал свою ответственность в препятствовании утверждению на пост спецпосланника ООН в Западной Сахаре двух претендентов, одобренных Марокко.

Представитель фронта ПОЛИСАРИО в международной организации Сиди Мухаммад Аммар раскрыл причины, по которым кандидатуры экс-премьера Румынии Петре Романа и бывшего министра иностранных дел Португалии Луиша Амаду отклонены.

Организация возражала против первого кандидата из-за его участия в мероприятии, проходившем в марте 2018 года в городе Дахла. Второй в апреле 2007 года официально поддержал марокканское предложение о предоставлении автономии Западной Сахаре, сообщил политик.

Ранее постпред Марокко Омар Хилал в письме, адресованном главам дипломатических представительств при ООН, сообщил о препятствиях и промедлениях в деле назначения спецпосланника генерального секретаря ООН. В создании тупиковой ситуации в этом вопросе он обвинил Алжир и повстанческую организацию.

«Алжир и фронт ПОЛИСАРИО должны взять на себя полную ответственность за политический процесс, к чему призывает Совет Безопасности», — заявил марокканский дипломат.

Хилал указал на двойственность позиции оппонентов.

«С одной стороны, они открыто и на самом высоком уровне призывают к назначению спецпосланника и возобновлению политического процесса, и даже осмеливаются критиковать генерального секретаря за отсутствие посланника. А с другой, они отклонили всех компетентных кандидатов, предложенных генсеком», — заявил он.

Представитель Фронта ПОЛИСАРИО, в свою очередь, раскритиковал содержание письма марокканского политика.

В пятницу, 7 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что в течение двух лет он предложил 12 кандидатов на пост спецпосланника ООН в Западной Сахаре. Но все они были отклонены либо одной из сторон конфликта, либо одним или несколькими членами Совета Безопасности.

Ситуация в Западной Сахаре остается неурегулированной. В прошлом месяце заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению обстановки на спорных территориях завершилось без официальных решений.  

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