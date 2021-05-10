В России создали новые тренажеры для подготовки расчетов ракетных комплексов «Ярс»

Москва, 10 мая. В российских РВСН завершено создание учебно-тренировочных средств для подготовки экипажей ракетного комплекса «Ярс».

В сообщении оборонного ведомства России говорится, что тренажеры для Ракетных войск стратегического назначения оснащены программным обеспечением, которое соответствует тому, что установлено в реальных боевых машинах.

«Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что новые системы позволяют готовить к боевому дежурству не только ракетчиков, но и военнослужащих подразделений разведки и охраны. По данным Минобороны РФ, до конца 2021 года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажерами для подготовки механиков-водителей «Ярсов».

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство РФ провело контрольные проверки ряда ракетных дивизий, к которым по итогам зимнего периода обучения были привлечены 10 тысяч военнослужащих РВСН.