ФАН выяснил, легко ли стать звездой спорта без богатых родителей

Когда речь заходит о высоких зарплатах российских спортсменов, некоторые с досадой отмечают, что пробиться в профессиональный спорт без богатых родителей практически невозможно. Помимо того факта, что во многих спортивных дисциплинах очень дорогие тренировки и экипировка, существует распространенное мнение, что «продвигаются» только дети из солидных и богатых семей. ФАН решил изучить ситуацию: может ли ребенок малообеспеченных родителей стать звездой профессионального спорта.



В число самых демократичных спортивных дисциплин входят единоборства. Как правило, детские тренировки здесь достаточно недорогие или вовсе бесплатные. Покупать экипировку понадобится не сразу: как правило, в зале есть несколько пар поношенных перчаток и шлемов, которые можно использовать на первых порах. Тренер по боксу Эльшан Мамедов рассказал, что дети из бедных семей даже имеют определенное преимущество по сравнению с более обеспеченными сверстниками.

«На самом деле, множество звездных боксеров вышли из глубинки, из самых обычных семей. Главное здесь – стремление и сила духа, понимание, зачем вообще ты занимаешься боксом. Зачастую богатые ребята не добиваются больших успехов. Это происходит потому, что многие из них не приучены бороться с трудностями. Конечно, когда ты переходишь в профессиональный бокс, не помешает спонсорская поддержка: нужны деньги на поездки, проживание и сборы. Однако если ты талантливый, спонсоры к тебе сами придут и все дадут. В моей практике обеспеченные ребята больших побед не добивались», — рассказал специалист.

vk.com / Федерация бокса России

«Конечно, для совсем юных футболистов нет никакой разницы, сколько зарабатывают их родители. Заниматься можно и в недорогих бутсах, остальную форму вам выдадут. Сначала ребята тренируются все вместе, но через несколько лет начинается разделение на платное и бесплатное отделение: отстающим приходится платить. Коррупционный фактор, возможно, тоже присутствует: не буду называть имен и академий, но слышал, что раньше за попадание в состав от родителей кое-где требовали сотни тысяч рублей. Но скажу сразу: за перспективного ребенка никто платить не заставит, его и так с «руками оторвут», еще и заплатят», — резюмировал футбольный тренер Иван Топорков.

В наиболее популярном мировом спорте — футболе, ситуация чуть-чуть иная. Там зачастую пробивается наверх обеспеченная молодежь, но и для «обычных» ребят путь в профессиональные футболисты не закрыт. Для спортсменов из стран третьего мира футбол — один из главных социальных лифтов.

В других игровых видах спорта все обстоит примерно так же, как и в футболе — талантливому парню всегда найдут место в составе, хотя обеспеченные родственники никогда не помешают. Исключение составляет хоккей, в последние годы переживающий волну фантастической популярности. Помимо того, что экипировка и хоккейные тренировки значительно дороже, чем в условном баскетболе с футболом, там сильнее развита коррупционная составляющая. Об одном из таких случаев ранее рассказывал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

«Во многих столичных командах каждого возраста есть ребята, которые постоянно в составе и козыри которых, скажем так, не игровые. В чем здесь секрет? Может быть, в том, что несколько лет назад на одном из матчей на катке в Ясенево ко мне подошла одна мама и назвала расценки в одной из ведущих школ. 40 тысяч долларов в год за место в первом звене команды, 30 тысяч — за место во втором и так далее. В итоге реальная борьба идет лишь за места в четвертой пятерке, в которой собирают всех не коммерческих мальчишек», — заявил Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

gov-murman.ru / Пресс-служба правительства Мурманской области

«Путь любого гонщика начинается с картинга. Бесплатных тренировок не бывает: все придется покупать самому. Родители должны приобретать сам карт, запасные моторы, сменные шины, топливо и защитную экипировку. Отдельно оплачиваются услуги тренера и аренда трассы, сумма, признаться, выходит немаленькая. Самый дорогой — карт: новый аппарат обойдется как минимум в 120 тысяч рублей. Если ребенок покажет себя в России, нужно будет возить его на соревнования в Европу. Существует программа для помощи молодым гонщикам, но если хотите воспитать профессионала, готовьтесь потратить несколько миллионов», — рассказал корреспонденту ФАН тренер Андрей Кирпичников.

В целом же игровые виды спорта и единоборства остаются достаточно доступными для родителей «на любой кошелек». Если ваш отпрыск покажет достаточный уровень навыков и физических кондиций, его дальнейшую подготовку в любом случае будет оплачивать ДЮСШ или клуб. Но есть и дисциплины, где без значительных капиталовложений обойтись наверняка не удастся. В частности, в профессиональных автогонках малообеспеченным семьям откровенно нечего делать.

Также в число «сверхдорогих» дисциплин входят конный спорт, гольф, теннис, фигурное катание и яхтенный спорт. Тем не менее, даже там талантливый ребенок имеет шанс на поддержку государства или частного спортивного клуба. Если ваш сын или дочка имеют прекрасные спортивные перспективы, за ним неминуемо выстроиться очередь. Только не стоит забывать: оценивать навыки юного гения должны не родители, а профессиональные тренеры.