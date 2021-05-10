В Сети появилось первое изображение обновленного Polo GTI

Вольфсбург, 10 мая. Немецкий автопроизводитель Volkswagen запланировал дебют обновленной модели на лето, а пока поделился первым изображением.

Если предыдущие версии «заряженного» хетчбэка Polo GTI незначительно отличались от обычной версии автомобиля, то, судя по первому тизеру, следующая генерация будет иметь новый бампер с решеткой в виде сот, в которые по бокам вставлены светодиодные противотуманки.

Tiens, l'esquisse de la VW Polo GTI restylée. pic.twitter.com/TwYwNjvhUx — Au Rupteur (@AuRupteur) May 10, 2021

Техническое оснащение машины пока не раскрывается, но оно не должно претерпеть значительных изменений. Актуальная версия Polo GTI оснащается двухлитровым мотором, выдающим 200 л. с., и 6-ступенчатой DSG, которая разгоняет авто до сотни за 6,7 секунды. На рынке Германии Volkswagen Polo GTI стоит сейчас 26 400 евро, или около 2,4 млн рублей.

Несколько дней назад немецкий производитель опубликовал фотографии, которые дают представление о внешнем виде минивэна Multivan седьмого поколения.

Завод в Кельне, выпускающий автомобили Ford, приостановил работу из-за нехватки микросхем. По этой причине в Россию рискуют не доехать несколько моделей этого американского концерна, пишет «ФедералПресс».