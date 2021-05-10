СМИ сообщили об уничтожении БПЛА хуситов на подлете к аэропорту Абха в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 10 мая. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция уничтожила заминированный беспилотник йеменских хуситов, который направлялся к аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей коалиции сообщает, что Эр-Рияд принимает все необходимые меры для блокирования всех угроз и защиты мирного населения. В сообщении говорится, что подобные действия хуситов «должны квалифицироваться не иначе, как военные преступления».

Напомним, что с августа 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами. За пять лет войны в регионе возник крупнейший гуманитарный кризис в мире.

Ранее сообщалось, что силы саудовской ПВО сбили начиненный взрывчаткой дрон, запущенный в направлении города Хамис-Мушаит.