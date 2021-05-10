Рига, 10 мая. Латвия, Литва и Эстония привыкли выпрашивать блага у других государств.

СССР при всей своей социалистической парадигме, был страной контрастов. В трехстах километрах от столицы можно было увидеть нищету и неустроенность, а в другом конце великой страны, а на другом краю государства фонтан благополучия. Очевидно, в этом была вина доктрины большевиков, разработанной еще в 1920-х годах, пишет Life. Такое неравномерное распределение благ, было связано с тем, что для народов на окраинах СССР отводилась важная роль — они должны были выступать в качестве «проводников» коммунизма для тех, кто находился вблизи границ нашей необъятной родины. Поэтому они всегда должны быть накормлены досыта. В Послевоенное время приграничные области страны стали «витриной» для иностранцев. По ним судили о состоянии экономики СССР. Порой такая реклама обходилась СССР очень дорого.

В послевоенное время Советский союз взял под свое крыло три полуаграрные прибалтийские страны. Ведь нацисты, захватив в 1941 Прибалтику, назвали ее новым Остландом и выпотрошили из региона все что только можно представить.

Советский Союз, помимо освобождения оккупированных земель, восстановил экономику данных стран, вложил в нее миллиарды рублей и уже в 1956 году национальный доход на душу населения в Эстонии, Литве и Латвии составлял соответственно 720, 459 и 717 рублей. При этом, стоит отметить, что средний доход на душу населения в СССР составлял 535 рублей. Первое время отставала Литва, но уже в 1950 году, благодаря советским вливаниям, Литва обогнала свою довоенную экономику на 90%.

Почему же сейчас, вместо слов благодарности от жителей Прибалтики мы часто слышим только укор в сторону советского прошлого? Почему прибалты утверждают, что немцы ничего не разрушили. При том, что нацисты сотнями расстреливали людей, угоняли их в рабство. Логика этих заявлений очень напоминает рассуждения российских либералов.

Истоки подобных настроений кроются в истории государств. Прибалтийские страны всегда находились под чьим-то протекторатом. Будь то Ганзейский союз, тевтонцы, германцы или Польша.

Был конечно и расцвет. В далекие времена ордынского ига, Великое Литовское княжество буквально расцвело. Случилось это конечно же за счет русских земель. Продлилось это недолго, но прибалты по-прежнему мечтают о его возрождении. Опыт государственного бытия давно утрачен, остался лишь опыт вассального бытия. Привычка существовать за чужой счет и вещание о «высших» устремлениях с реальностью, где Прибалтика ничего не решает, очевидно и порождает их недовольство.

Придерживаться тактики попрошайничества страны прибалтийского региона и сегодня. На этот раз выпрашивать деньги, продовольствие, товары им приходится у Евросоюза и США. В благодарность за ресурсы, они всегда готовы впустить на свою территорию западных оккупантов.

Ранее сообщалось, как Прибалтика продолжает мечтать о компенсации РФ за «Советскую оккупацию».