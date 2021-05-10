Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 20:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Крохотного детеныша ладожской нерпы спасли в поселке под Петербургом
20:03
Общество
Россиян предупредили о перепадах температуры в мае
20:00
Видео
Офицеры России совершили авто-мотопробег дорогами памяти
20:00
Политика
Дудчак заявил, что готов пожать руки украинцам, вышедшим 9 мая с советскими флагами
19:57
Экономика
Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического рекорда
19:56
Общество
Мотопарад и показательные выступления: как в Туле отметили начало мотосезона
19:56
Общество
Вопросы о Чернобыльской АЭС поставили украинцев в тупик
19:55
Политика
Омский министр Мураховский извинился перед участниками поисковой операции
19:55
Спорт
«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов» в предпоследнем матче 29-го тура РПЛ
19:52
Общество
Жители Краснодара рассказали, почему решили ехать на майские в Крым
19:52
Весь мир
Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая
19:49
Армия
В США состоялась акция «Сад памяти» в честь 76-летия Великой Победы
19:48
Общество
Петербуржцам рассказали о режиме работы метрополитена на День города
19:48
Политика
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
19:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту истязания семилетней девочки в Петербурге
19:45
Наука
Найденные археологами части бронзового лома могли играть роль денег в древности
19:43
Общество
Исследование выявило самую «сильную» группу крови
19:38
Шоу-бизнес
Вячеслав Макаров поблагодарил поклонников «Маски» за полное погружение в проект
19:36
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал о радостях отцовства
19:35
Политика
Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией
Все новости

Прибалтика забыла о помощи СССР после Второй Мировой войны

Политика
Прибалтика забыла о помощи СССР после Второй Мировой войны
ФБА «Экономика сегодня»

Рига, 10 мая. Латвия, Литва и Эстония привыкли выпрашивать блага у других государств.

СССР при всей своей социалистической парадигме, был страной контрастов. В трехстах километрах от столицы можно было увидеть нищету и неустроенность, а в другом конце великой страны, а на другом краю государства фонтан благополучия. Очевидно, в этом была вина доктрины большевиков, разработанной еще в 1920-х годах, пишет Life.

Такое неравномерное распределение благ, было связано с тем, что для народов на окраинах СССР отводилась важная роль — они должны были выступать в качестве «проводников» коммунизма для тех, кто находился вблизи границ нашей необъятной родины. Поэтому они всегда должны быть накормлены досыта.

В Послевоенное время приграничные области страны стали «витриной» для иностранцев. По ним судили о состоянии экономики СССР. Порой такая реклама обходилась СССР очень дорого.

В послевоенное время Советский союз взял под свое крыло три полуаграрные прибалтийские страны. Ведь нацисты, захватив в 1941 Прибалтику, назвали ее новым Остландом и выпотрошили из региона все что только можно представить.

Советский Союз, помимо освобождения оккупированных земель, восстановил экономику данных стран, вложил в нее миллиарды рублей и уже в 1956 году национальный доход на душу населения в Эстонии, Литве и Латвии составлял соответственно 720, 459 и 717 рублей. При этом, стоит отметить, что средний доход на душу населения в СССР составлял 535 рублей. Первое время отставала Литва, но уже в 1950 году, благодаря советским вливаниям, Литва обогнала свою довоенную экономику на 90%.

Почему же сейчас, вместо слов благодарности от жителей Прибалтики мы часто слышим только укор в сторону советского прошлого? Почему прибалты утверждают, что немцы ничего не разрушили. При том, что нацисты сотнями расстреливали людей, угоняли их в рабство. Логика этих заявлений очень напоминает рассуждения российских либералов.

Истоки подобных настроений кроются в истории государств. Прибалтийские страны всегда находились под чьим-то протекторатом. Будь то Ганзейский союз, тевтонцы, германцы или Польша.

Был конечно и расцвет. В далекие времена ордынского ига, Великое Литовское княжество буквально расцвело. Случилось это конечно же за счет русских земель. Продлилось это недолго, но прибалты по-прежнему мечтают о его возрождении. Опыт государственного бытия давно утрачен, остался лишь опыт вассального бытия. Привычка существовать за чужой счет и вещание о «высших» устремлениях с реальностью, где Прибалтика ничего не решает, очевидно и порождает их недовольство.

Придерживаться тактики попрошайничества страны прибалтийского региона и сегодня. На этот раз выпрашивать деньги, продовольствие, товары им приходится у Евросоюза и США. В благодарность за ресурсы, они всегда готовы впустить на свою территорию западных оккупантов.

Ранее сообщалось, как Прибалтика продолжает мечтать о компенсации РФ за «Советскую оккупацию».

Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 208401 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 139784 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 95885 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 37198 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 32242 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Политика / Прибалтика забыла о помощи СССР после Второй Мировой войны
Рейтинг@Mail.ru