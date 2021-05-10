Подозреваемый в работе на спецслужбы гражданин Франции задержан в столице ЦАР

Банги, 10 мая. Гражданин Франции арестован в столице ЦАР по подозрению в покупке клеветнических показаний о действиях российских инструкторов в республике. Правоохранительные органы ведут проверку его причастности к спецслужбам бывшей метрополии.

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Задержанный проживает в Банги с 2013 года. Он обучал боевиков Селеки, участвовал в госперевороте во времена экс-президента Франсуа Бозизе, а затем работал в качестве консультанта многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и западных НКО, фактически являясь профессиональным организатором вооруженных конфликтов.

При аресте указанный гражданин не оказывал сопротивления властям. Однако во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов.

facebook.com / prnt scr

Для передвижений по ЦАР задержанный использовал автомобиль с российским флажком.

facebook.com / prnt scr

Ранее Франция уже эвакуировала из Африки еще одного сотрудника спецслужб и бывшего советника Бозизе Кристофа Рэнето, работавшего под позывным «Мартин».