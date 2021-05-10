Курские пожарные вывели пенсионерку из горящего дома

Курск, 10 мая. Огнеборцы спасли из пожара 71-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из квартиры из-за сильного задымления.

Очевидцы сообщили о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице Строительной в Железногорске. На место происшествия выехали две бригады спасателей МЧС.

Благодаря слаженным действиям пожарных женщина была эвакуирована из задымленной зоны. Медицинская помощь ей не понадобилась. Чтобы локализовать и ликвидировать возгорание, пожарным понадобилось десять минут. В результате инцидента пострадавших нет. Огонь уничтожил мебель и бытовую технику.

Спасателям глубокой ночью удалось потушить пожар в мытищинском автосервисе, сообщал ФАН. Специалисты склоняются к версии, что причиной инцидента стал взрыв баллона, он мог произойти из-за утечки газа.