Боррель сообщил о готовности Евросоюза не обострять отношения с Россией

Брюссель, 10 мая. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал политику европейских стран в отношении России.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран ЕС на словах выразили солидарность с Чехией и Болгарией в отношениях с Москвой. Однако это, по словам Борреля, не говорит о том, что европейские страны планируют обострять ситуацию с Россией.

«Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — отметил он.

Также Евросоюз готов к диалогу с российским государством, о чем заявил глава МИД Германии Хайко Маас.