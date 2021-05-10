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Боррель сообщил о готовности Евросоюза не обострять отношения с Россией

  /   Обновлено: 10 мая 2021 18:56
Политика
Боррель сообщил о готовности Евросоюза не обострять отношения с Россией
Global Look Press  /  European Union/XinHua

Брюссель, 10 мая. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал политику европейских стран в отношении России.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран ЕС на словах выразили солидарность с Чехией и Болгарией в отношениях с Москвой. Однако это, по словам Борреля, не говорит о том, что европейские страны планируют обострять ситуацию с Россией.

«Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — отметил он.

Также Евросоюз готов к диалогу с российским государством, о чем заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

россия евросоюз боррель
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