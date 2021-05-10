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Политика
Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией
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Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией

Политика
Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Отношения между Ереваном и Анкарой крайне напряжены, но этот «худой мир» все же лучше «доброй войны». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сделал посвященное Турции откровенное заявление на специальном заседании парламента страны. По его словам, Анкара является «врагом» Еревана: так «сложилось исторически» (в 1915–1922 годы Османская империя проводила геноцид армянского народа, уничтожив до 1,5 млн его представителей) и подтверждается недавними действиями турков по поддержке армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Вместе с тем Пашинян отметил необходимость держать вражду между двумя странами «в управляемом состоянии».

«С точки зрения общепризнанных дипломатических норм такое заявление можно назвать резким, — заметил Аркатов. — Однако здесь следует учитывать контекст отношений между Анкарой и Ереваном: совсем недавно была война, в которой турки выступили не на стороне армян, а за 100 лет до этого происходили еще более жуткие события, которые оставили отпечаток на международной обстановке в регионе, видный и по сей день».

Политолог подчеркнул, что Пашинян не просто так упомянул о вражде с Турцией перед парламентом страны: в Армении грядут выборы в главный законодательный орган, и исполняющий обязанности главы правительства хочет представить себя в выгодном свете, изображая лидера нации.

Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией
Федеральное агентство новостей  / 

«На ярких заявлениях и противопоставлении себя крупному региональному игроку — Реджепу Тайипу Эрдогану — и. о. премьер-министра рассчитывает привлечь ту часть электората, которая сильно переживает поражение в конфликте в Нагорном Карабахе и винит его в этом, — сказал эксперт. — Не скажу, что эта риторика поможет ему кардинально изменить расстановку сил перед выборами, однако часть избирателей благодаря ей он все же привлечет».

Собеседник ФАН также объяснил, почему врагом не был объявлен Азербайджан, с которым Армения, собственно, и вела военные действия в Нагорном Карабахе. По мнению Аркатова, это связано с тем, что Пашиняну хотелось представить виновным в развязывании конфликта именно Эрдогана, реализующего свои «пантюркские» идеи в регионе.

«Ереван пытается представить дело так, что это Анкара всячески подзуживала Баку к агрессии, а впоследствии помогала ей вооружением и военными советниками, — заметил Аркатов. — При этом Пашинян говорит о необходимости «управления» враждой между странами. Что он имел в виду? Думаю, речь шла о том, чтобы и дальше оставлять «холодную войну» между Турцией и Арменией в замороженном состоянии, не позволяя ей перейти в горячую фазу».

россия турция эрдоган азербайджан армения нагорный карабах аркатов пашинян
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