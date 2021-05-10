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Отдыхающая в Италии Брежнева показала красавицу-маму

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Отдыхающая в Италии Брежнева показала красавицу-маму
instagram.com  /  @vbdiary

Сирмионе, 10 мая. Известная певица Вера Брежнева проводит время в компании своей матери Тамары Галушки на яхте в Италии. Звезда опубликовала редкий пост с родительницей в честь праздника.

Артистка довольно редко раскрывает своим поклонникам детали личной жизни. Однако в честь Дня матери она решила сделать исключение — разместила в Instagram Stories целую серию снимков. Звезда в компании своей семьи проводит время на яхте на итальянском озере Гарда. Праздники артистка отмечает в небольшом городке Сирмионе.

Красавица-мама Брежневой на фотографии позирует в свободной белой футболке и легких удлиненных шортах цвета хаки. Образ она завершила крупными солнцезащитными очками.

«Покатали мамулю. Happy mother’s day», — лаконично подписала кадр исполнительница.

Во многих странах мира 9 мая отмечается Международный день матери. В честь этого праздника известные российские и западные звезды шоу-бизнеса опубликовали посты, посвященные близким.

К массовым поздравлениям присоединилась популярная певица Настя Каменских. Однако ее пост, посвященный матери, не оценили поклонники артистки. Они осудили звезду за полное игнорирование Дня Победы.

день матери певица брежнева
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