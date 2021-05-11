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Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!

Шоу-бизнес
Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелия сегодня празднует свой 61-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино Александр Песков.

Актер поделился впечатлениями от совместной работы с режиссером в картине «Чистая победа».

«С ним всегда было очень комфортно. Надеюсь, в будущем также представится возможность сотрудничать. Он умеет уделять время актерам и всем цехам, которые задействованы в работе. Знаете, как бывает, многие современные режиссеры где-то там в стороне ходят с оператором, что-то обсуждают, а на людей вокруг даже не обращают внимания, по принципу: «Сами все сделают…». Георгий Шенгелия — настоящий лидер на съемочной площадке! Ему все нужно знать, перепроверить», — рассказал актер.

Александр Песков также отметил ряд других выдающихся качеств мастера.

«По мировоззрению очень широкий, начитанный, многоплановый человек-профессионал. Умеет хорошо работать с артистами, вывести на нужное состояние, создающее атмосферу в кадре. Драматургия внутри сцены создается им, потому что он умеет с этим работать», — поведал собеседник ФАН.

Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!
ТАСС  / Александр Рюмин

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Желаю здоровья и мощной творческой энергии. К сожалению, в нашей современной российской псевдокиноиндустрии хорошие режиссеры особо не востребованы. Я очень сожалею, что Георгий мало снимает. Он может создать очень интересные проекты для ПВО — просвещения, воспитания, образования», — подытожил артист.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения режиссера Владимира Бортко.

шенгелия александр песков
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