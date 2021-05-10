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Красная звезда из цветов у памятника Освободителям в Риге как пуля для вурдалаков

Общество
Красная звезда из цветов у памятника Освободителям в Риге как пуля для вурдалаков
facebook.com  /  Посольство РФ в Латвии

В предыдущем репортаже о том, как власти Латвии испугались 9 Мая и огородили памятник Освободителям в Риге тяжелыми металлическими барьерами, ФАН рассказал, как рижанам запретили самим возлагать цветы в память о победителях. Сегодня — история о почти партизанских действиях общественной организации 9maijs.lv.

Но вначале о том, какой иезуитский прием использовали власти Латвии, чтобы принизить значение Дня Победы, указать людям, кто его празднует, их место. А оно оказалось у тяжелых полицейских барьеров, как в насмешку, у самого памятника Освободителям, примерно метров за 20 до него. Здесь людям перегородили путь тремя столами, за которыми работники Рижского самоуправления принимали цветы и охапками уносили их и складывали так же охапками подальше от глаз на внутренних террасах архитектурного ансамбля монумента.

Таким образом, власти решили показать, что 9 мая к памятнику на этот раз в условиях ковидного карантина пришло совсем мало людей, в отличие от прежних лет, когда здесь за день бывало в среднем до 200 тысяч человек. Поэтому на виду оставались только те цветы и венки, которые в 9 утра 9 мая принесли к фасадному бетонному парапету с датами начала и окончания войны дипломаты посольств России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и общественники.

Через час с небольшим под предлогом массового скопления народа полиция закрыла подход к памятнику и выставила столы для приема цветов. И это несмотря на то, что накануне Дня Победы волонтеры общественной организации 9maijs.lv, помогавшие все прежние годы раскладывать цветы у памятника, предлагали и сейчас безвозмездно свою помощь. Но от нее отказались. Сейчас понятно, для чего это было сделано.

Поэтому, когда поздно вечером 9 мая у памятника было снято полицейское оцепление, здесь сродни партизанам появились общественники. Это в основном молодые девушки. И вот они почти всю ночь до 4 утра перекладывали цветы, чтобы было видно, сколько их на самом деле — сколько людей, значит, их принесли. А это десятки тысяч!

Причем ночные волонтеры подошли творчески к процессу: не только рассортировали охапки цветов, но и выложили из них главный символ Победы — Красную звезду. Редкие прохожие, узнав в чем дело, присоединялись к общественникам и помогали выкладывать это море цветов.

Так в 4 утра 10 мая выглядела «нейтральная полоса» у памятника Освободителям, которую накануне перекрыла полиция перед самым носом у людей, пришедших сюда в День Победы с цветами.
facebook.com  / Посольство РФ в Латвии

Теперь, даже если звезду сметут разъяренные радикалы (а вся советская символика в Латвии приравнена к нацистской и запрещена), это будет еще большим унижением для них. Фотографии-то остались, а они, как и рукописи, не горят.

латвия рига день победы 9 мая
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