Регина Тодоренко ответила хейтерам после госпитализации Топалова

Москва, 10 мая. Телеведущая Регина Тодоренко ответила на критику пользователей, которые назвали госпитализацию ее мужа Влада Топалова пиар-ходом.

Влад Топалов и Регина Тодоренко оказались в клинике после празднования дня рождения Филиппа Киркорова. Знаменитости держат своих подписчиков в курсе происходящего, но на вопросы о диагнозах лишь отмалчиваются. На днях стало известно о проведенной певцу операции, что породило волну домыслов в СМИ.

Телеведущая призвала не верить желтой прессе, размещающей непроверенную информацию. Также Тодоренко обратилась к тем, кто критиковал их пару, обвиняя в пиаре на теме здоровья. Знаменитость отметила, что молчать о госпитализации было бы бессмысленно, так как об этом рано или поздно узнали бы из-за их публичности.

«Я не знаю, удавалось ли кому-то из известных людей создать вокруг своей личной жизни облако конфиденциальности?! Маловероятно, все равно случается утечка информации, и отголоски доносятся до аудитории, но уже в вывернутом наизнанку, додуманном, раздутом виде лженовостей. Именно поэтому я призываю перепроверять информацию и всегда отталкиваться от первоисточника», — заявила Тодоренко.

Певец Влад Топалов ранее поблагодарил врачей за их профессиональную помощь и отметил вклад медиков в победу в Великой Отечественной войне.