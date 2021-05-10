Пригожин уверен, что петербургский ЗакС нужно «гнать поганой метлой»

Санкт-Петербург, 10 мая. Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что всех депутатов петербургского ЗакСа нужно «гнать поганой метлой». Его мнение приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Издание Neva. Today направило предпринимателю запрос по поводу слухов о возможной отставке губернатора Петербурга Александра Беглова, а также о природе конфликта главы города с председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым. У Пригожина спросили, какова вероятность, что перед выборами или после них в Петербурге появится временно исполняющий обязанности губернатора, и станет ли вновь Макаров спикером Заксобрания.

Пригожин заявил, что смена главы города вполне вероятна в 2024 году после всеобщих выборов, а до этого момента вряд ли. Конфликт между Бегловым и Макаровым отсутствует, он есть между депутатами и жителями Петербурга, отметил бизнесмен.

«А проблемы у ЗакСа следующие: первое, только в двух из 85 региональных парламентов все депутаты без исключения получают зарплату и далеко не маленькую. Один из них, как ни странно, Петербург. Обратите внимание, что многие депутаты сидят в ЗакСе уже не один десяток лет. Их оттуда метлой не выгнать. Второе, в Петербурге — единственный ЗакС в стране, где депутаты распоряжаются десятками миллиардов рублей. Это так называемые депутатские поправки, средства, которые распихиваются по карманам (расходуются непрозрачно и бесконтрольно). Третье, петербургское законодательство очень специфическое. Например, при утверждении генплана в его корректировках можно присвоить до 200 миллиардов рублей в год. Кстати, во многих городах есть механизмы, по которым эти деньги напрямую могут идти в бюджет города. Когда Беглов наступил ЗакСу на горло, и воровать стало тяжелее, депутаты начали крутиться, как ужи на сковородке, и принимать антинародные законы. Например, пачку законопроектов, которые кошмарят и обирают малый бизнес», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Петербургский бизнесмен подчеркнул, что депутатов Законодательного собрания «надо гнать поганой метлой», а все средства отправить в бюджет города. По его словам, за счет этого решения будут ремонтироваться дороги, строиться станции метро, а исторический центр не будет разваливаться. В парламенте должны сидеть люди, которые готовы вместе с исполнительной властью думать о развитии Санкт-Петербурга, а не о собственном обогащении, считает Пригожин.

Бизнесмен добавил, что наверняка бы проголосовал за кандидатуру Макарова в качестве спикера ЗакСа, если бы был «живущим на Петроградке» пенсионером или курсантом Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.