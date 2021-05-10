Звезда «Криминального чтива» Траволта трогательно поздравил покойную жену с Днем матери

Лос-Анджелес, 10 мая. Известный голливудский актер Джон Траволта опубликовал трогательный пост, который посвятил своей покойной жене Келли Престон. Артист поздравил ее с Днем матери.

Летом прошлого года известный артист потерял любимую супругу, в браке с которой он прожил вместе с 1991 года. Два года Престон боролась с раком молочной железы, но так и не смогла одолеть болезнь. Артист очень тяжело переживает утрату и все еще скучает по супруге.

В честь Дня матери актер опубликовал трогательную семейную фотографию, на которой запечатлена их семья. Под снимком он написал трогательное обращение к жене, в котором поблагодарил ее за чудных детей.

«Дорогая Келли, ты привнесла в мою жизнь трех самых замечательных детей, которых я когда-либо знал. Спасибо. Мы любим тебя и скучаем. С днем ​​матери», — подписал артист.

Келли Престон умерла 12 июля 2020 года. Представитель семьи Траволта рассказал, что актриса не хотела афишировать свое состояние и старалась не комментировать все слухи о ее здоровье.