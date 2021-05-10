Мадонна поделилась редкими кадрами из семейного архива в День матери

Лос-Анджелес, 10 мая. Американская музыкальная исполнительница Мадонна в День матери, который отмечался во многих странах 9 мая, опубликовала архивные семейные кадры на своей странице в Instagram.

Мать и тезка певицы Мадонна Луиз Чикконе умерла, когда будущей звезде поп-сцены было всего пять лет. Ее смерть сильно повлияла на Мадонну, которая росла в консервативной католической семье. Девочка не смогла принять факт, что бог допустил смерть ее матери. Впоследствии это отразилось на творчестве исполнительницы.

Знаменитость в честь Дня матери опубликовала совместный снимок с мамой, а также фотографии своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Чифундо, Стеллы и Эстер.

«С Днем матери, мама! Без тебя не было бы меня! Потеря тебя стала катализатором всего. Спасибо! Надеюсь, я заставила тебя гордиться собой!» — трогательно написала Мадонна.

В честь Дня матери кадром из семейного архива поделилась с подписчиками и украинская исполнительница Ани Лорак. Певица показала, как подросла ее дочь София, которой в этом году исполнится десять лет.