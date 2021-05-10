Житель Алтайского края пережил клиническую смерть из-за шашлыка

Барнаул, 10 мая. Мужчина подавился шашлыком на пикнике и в тяжелом состоянии попал в больницу. Там он пережил клиническую смерть. Инцидент произошел в городе Рубцовске.

В настоящее время медики пытаются стабилизировать состояние пациента. О том, какие повреждения он получил, не уточняется. Врачи назначили ряд процедур, которые помогут горожанину выжить.

Ребенок-инвалид в Петербурге подавился едой и умер из-за остановки дыхания. Медики, прибывшие на место, диагностировали остановку сердца, сообщал ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ребенок ранее страдал миодистрофией и кардиопатией.