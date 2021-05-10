Деми Мур в праздник рассказала о сложных отношениях с матерью

Лос-Анджелес, 10 мая. Голливудская актриса Деми Мур посвятила пост в соцсети своей покойной матери. Звезда откровенно рассказала о непростых отношениях с ней.

Мать Вирджиния Кинг была не лучшим человеком. Всю жизнь она была зависима от алкоголя и постоянно зависала в барах, куда брала с собой дочь. Когда Деми Мур было всего 15 лет, ее мать фактически продала ее за 500 долларов насильнику. Несмотря на все ужасы, артистка решила написать пост о ней в честь Дня матери.

Звезда фильма «Солдат Джейн» опубликовала архивный снимок женщины, на котором она еще совсем ребенок. Она отметила, что на этой фотографии ее мать еще чиста и невинна.

«Этот прекрасный драгоценный ребенок — моя мама. У меня были сложные отношения с моей матерью, и я во многом чувствовала себя дочерью без матери. Я хотела поделиться этой фотографией в качестве напоминания о невинности ее души и сладости того, кем она была на самом деле», — подписала звезда под фото.

Спустя многие годы 58-летняя Мур уверена, что боль и психологические травмы мешали Вирджинии Кинг быть той матерью, которой она хотела быть. Она уверена, что в свое время женщина сделала все, что могла для своего ребенка.

«Она сделала все, что могла, с тем уровнем осведомленности и сознательности, который у нее был в то время. Поэтому сегодня я хочу почтить ее своей любовью и состраданием за все, что она сделала, и за все, чем она была, чтобы освободить нас обоих от любых суждений, разочарований, обвинений, боли или стыда», — поделилась своими мыслями звезда.

Деми Мур отметила, что она должна принять и простить свою мать, чтобы стать хорошим родителем для своих трех дочерей.

С детьми от актера Брюса Уиллиса голливудская дива редко появляется на публике. Несколько недель назад артистку засняли папарацци в компании 32-летней Румер. Фанаты отметили, что актриса выглядит куда моложе своей наследницы.