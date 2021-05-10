Глава омского минздрава рассказал про блуждания по болотам

Омск, 10 мая. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский чувствует себя хорошо после трех дней блужданий по болотам. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Глава омского минздрава признался, что не сориентировался в лесу правильно, поэтому потерялся и исчез на три дня. Мураховский не получил травм после блужданий по болотам. Министр здравоохранения отказался рассказывать, как выживал.

«Стечение обстоятельств, повезло. Там нет связи. Я не на охоте был, я вообще не охотник, я просто приехал к другу на базу», — поделился глава омского ведомства с изданием «Подъем».

По словам Мураховского, у него нет страха. Однако в следующий раз он посоветовал себе не отбиваться от коллектива. Министр поблагодарил искавших его спасателей, пишет НСН.

Мураховский отказался от госпитализации после беседы с медиками. Здоровье министра оценили как удовлетворительное.