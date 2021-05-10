Очевидцы сообщили о серии взрывов в окрестностях Иерусалима

Тель-Авив, 10 мая. В центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, очевидцы сообщили о взрывах. Как заявили местные жители, сигналы прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Впоследствии эту информацию подтвердило командование вооруженных сил: по имеющимся данным, со стороны сектора Газа было выпущено 7 снарядов, один удалось перехватить.

По предварительным данным, одна из ракет разорвалась на территории жилого дома в поселке Кирьят-Яаарим. Ответственность за серию взрывов уже взяло на себя боевое крыло движения ХАМАС.

Ранее представители ХАМАС выступили с ультиматумом к властям Израиля. Они призвали Тель-Авив до 18:00 вывести с Храмовой горы подразделения израильской полиции и отпустить всех задержанных в ходе беспорядков палестинцев. В противном случае они угрожали «отомстить» за столкновения в Восточном Иерусалиме.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh — Disclose.tv ???? (@disclosetv) May 10, 2021

Беспорядки на территории Восточного Иерусалима продолжаются уже несколько дней. Причиной для них послужили попытки Израиля выселить 28 палестинских семей из их домов в районе Шейх Джарра. Положение усугубляется тем, что с вечера воскресенья евреи отмечают День Иерусалима — национальный праздник, посвященный переходу под контроль Израиля исторической части города после Шестидневной войны 1967 года. Во избежание столкновений полиция приняла решение не впускать паломников на Храмовую гору и в мечеть Аль-Акса, однако у входа в Старый город все равно начались беспорядки. Количество пострадавших в ходе столкновений возросло до 278 человек.